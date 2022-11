Bal Trad du 31 Décembre 2022 à Saint-Gaudens 31 Salle du Belvédère Rue du Commandant Bru 31800 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens (31)

organisé par Cercle Occitan Commingeois Salle du Belvédère Rue du Commandant Bru 31800 Saint-Gaudens, Saint-Gaudens (31) Rue du Commandant Bru Salle du Belvédère Rue du Commandant Bru 31800 Saint-Gaudens, 31800 Saint-Gaudens, France [{« link »: « mailto:cercleoccitancommingeois@gmail.com »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cercle-occitan-commingeois/evenements/bal-trad-du-31-decembre-20022 »}, {« link »: « https://m.facebook.com/events/660746165259910?sfnsn=scwspmo »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39033 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal Trad du 31 décembre 2022 salle du Belvédère à Saint-Gaudens À partir de 20h30 Avec en première partie le Duo Rousse/Vidal et en 2ème partie le groupe La Vesina. Prix d’entrée ADULTE 16€ ADO 12€ (entre 15 ans et 18 ans) ENFANTS moins de 15 ans gratuit Inscription de chaque participant obligatoire (enfants également) et règlement à l »inscription. Le repas est un buffet partagé, chacun porte 1 plat salé ou 1 plat sucré et 1 boisson. Le COC offre l’apéritif. Pour les inscriptions, contactez-nous par mail à cercleoccitancommingeois@gmail.com ou par téléphone 06.07.22.69.85 INSCRIPTIONS EN LIGNE https://www.helloasso.com/associations/cercle-occitan-commingeois/evenements/bal-trad-du-31-decembre-20022 https://m.facebook.com/events/660746165259910?sfnsn=scwspmo source : événement Bal Trad du 31 Décembre 2022 à Saint-Gaudens 31 publié sur AgendaTrad

