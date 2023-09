Randonnée familiale Salle du Belvédère Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Randonnée familiale Salle du Belvédère Auterive, 29 octobre 2023, Auterive. Randonnée familiale Dimanche 29 octobre, 08h30 Salle du Belvédère Inscription : adulte = 4€, enfant moins de 15 ans = 1€ Inscriptions au Belvédère de 8h30 à 10h.

Repas sur réservation : 12€ Adulte, 6€ enfants moins de 12 ans.

5 circuits au choix 5km, 12km, 20km, 21km ou 27 km. Salle du Belvédère rue des docteurs Basset Auterive 31190 Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0629856022 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T08:30:00+01:00 – 2023-10-29T18:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

