La Lionne des cavernes Salle du Bellay Souillac, 14 octobre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Par Francis Duranton, paléontologue, directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse, qui a étudié le squelette entier de la lionne des cavernes découvert par les spéléologues de Souillac.

2023-10-14 15:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Salle du Bellay

Souillac 46200 Lot Occitanie



By Francis Duranton, paleontologist and director of the Toulouse Natural History Museum, who studied the complete skeleton of the cave lion discovered by Souillac speleologists

Por Francis Duranton, paleontólogo y director del Museo de Historia Natural de Toulouse, que estudió el esqueleto completo del león de las cavernas descubierto por los espeleólogos de Souillac

Von Francis Duranton, Paläontologe, Direktor des Muséum d’Histoire Naturelle in Toulouse, der das von Höhlenforschern in Souillac entdeckte vollständige Skelett der Höhlenlöwin untersucht hat

Mise à jour le 2023-09-10 par OT Vallée de la Dordogne