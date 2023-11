Salon du Bien Vieillir à domicile Salle du Beffroi à Rue Rue Catégories d’Évènement: Rue

Somme Salon du Bien Vieillir à domicile Salle du Beffroi à Rue Rue, 28 novembre 2023, Rue. Salon du Bien Vieillir à domicile Mardi 28 novembre, 10h00 Salle du Beffroi à Rue Salle du Beffroi à Rue 80120 RUE place du Général Leclerc Rue 80120 Somme Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T10:00:00+01:00 – 2023-11-28T17:00:00+01:00

2023-11-28T10:00:00+01:00 – 2023-11-28T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Rue, Somme Autres Lieu Salle du Beffroi à Rue Adresse 80120 RUE place du Général Leclerc Ville Rue Departement Somme Lieu Ville Salle du Beffroi à Rue Rue latitude longitude 50.272077;1.66948

Salle du Beffroi à Rue Rue Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rue/