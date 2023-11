Soirée théâtre Salle du Bastié Vitrac, 18 novembre 2023, Vitrac.

Vitrac,Dordogne

Soirée théâtre « L’inaccessible étoile » par la compagnie Utopie Bars.

Libre adaptation du roman « Don Quichotte » de Miguel Cervantes.

Réservation auprès de l’association « Les Amis de Vitrac » par téléphone.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Salle du Bastié

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Theater evening « L’inaccessible étoile » by the Utopie Bars company.

Freely adapted from the novel « Don Quixote » by Miguel Cervantes.

Bookings can be made by telephone with the association « Les Amis de Vitrac »

Velada teatral « L’inaccessible étoile » de la compañía Utopie Bars.

Adaptación libre de la novela « Don Quijote » de Miguel Cervantes.

Las reservas pueden hacerse llamando por teléfono a la asociación « Les Amis de Vitrac »

Theaterabend « L’inaccessible étoile » (Der unerreichbare Stern) von der Theatergruppe Utopie Bars.

Freie Adaption des Romans « Don Quijote » von Miguel Cervantes.

Telefonische Reservierung bei der Vereinigung « Les Amis de Vitrac »

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir