Ciné-débat « Un chemin vers l’enfantement » Salle du Barrat Castets, 10 octobre 2023, Castets.

Castets,Landes

Ce documentaire évoque le devenir parent de la préconception au postnatal. Y-a-t-il des choses que nous pouvons mettre en place avant d’avoir un enfant? A partir de quand devenons-nous parents? Que se passe-t-il pendant la grossesse et la naissance? Pour répondre à ces nombreuses interrogations, dans ce documentaire, Ophélie et Thomas sont allés à la rencontre de sages-femmes, médecins, parents, etc.

Suivi d’un débat en présence de l’équipe de pros de la périnatalité des Cafés Papot’.

Soirée et apéro dinatoire sur participation libre au profit des Cafés Papot’.

Informations au 07 64 07 95 33 ou contact@fish-castets.fr.

2023-10-10 fin : 2023-10-10 21:00:00

Salle du Barrat

Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



This documentary looks at becoming a parent from preconception to postnatal. Are there things we can put in place before having a child? When do we become parents? What happens during pregnancy and birth? In this documentary, Ophélie and Thomas meet with midwives, doctors, parents and others to answer these and many other questions.

Followed by a debate with the Cafés Papot’ team of perinatal professionals.

Evening and aperitif with free participation in aid of Cafés Papot’.

Information on 07 64 07 95 33 or contact@fish-castets.fr

Este documental aborda la paternidad desde antes de la concepción hasta después del parto. ¿Hay cosas que podemos hacer antes de tener un hijo? ¿Cuándo nos convertimos en padres? ¿Qué ocurre durante el embarazo y el parto? En este documental, Ophélie y Thomas se reúnen con comadronas, médicos, padres y otras personas para responder a estas y otras muchas preguntas.

Seguido de un debate con el equipo de profesionales perinatales de Cafés Papot.

Velada y aperitivo con participación gratuita a beneficio de Cafés Papot’.

Información en el 07 64 07 95 33 o en contact@fish-castets.fr

Dieser Dokumentarfilm befasst sich mit der Elternschaft von der Präkonzeption bis zur Postnatalität. Gibt es Dinge, die wir tun können, bevor wir ein Kind bekommen? Ab wann werden wir Eltern? Was passiert während der Schwangerschaft und der Geburt? Um diese zahlreichen Fragen zu beantworten, haben sich Ophelia und Thomas in diesem Dokumentarfilm mit Hebammen, Ärzten, Eltern usw. getroffen.

Im Anschluss daran findet eine Debatte mit dem Team der Cafés Papot’ statt, das sich mit Perinatalmedizin befasst.

Abendveranstaltung und Aperitif-Dinner mit freier Teilnahme zugunsten der Cafés Papot’.

Informationen unter 07 64 07 95 33 oder contact@fish-castets.fr

Mise à jour le 2023-09-22 par Côte Landes Nature Tourisme