Évangile et Actualité – Séance du 25 novembre 2023 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris Catégorie d’Évènement: Paris Évangile et Actualité – Séance du 25 novembre 2023 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet Paris, 25 novembre 2023, Paris. Évangile et Actualité – Séance du 25 novembre 2023 Samedi 25 novembre, 09h30 Salle du 4 boulevard Edgar Quinet dans les locaux de l’aumônerie japonaise, 4 boulevard Edgar Quinet, 75014 Paris (métro Raspail), Aucun pré-requis n’est demandé pour y participer.

Cette année nous lisons la totalité de l’Evangile de Marc, découpé en 5 parties qui donneront lieu à 5 rencontres où nous partagerons nos découvertes.

Au premier temps de la rencontre, chaque participant est invité à dire, en deux minutes, le fait d’actualité et le verset d’évangile qu’il a retenus en relation avec la clé, cette année (se) transformer.

Au deuxième temps, un intervenant peut venir éclairer, à travers son expérience personnelle, un aspect de la clé de lecture, ou bien un échange sur les contributions est organisé au sein du groupe.

Avant l'apéritif convivial qui clôture la rencontre, nous nous recueillons pour un troisième temps, moment de prière et de méditation nourri par nos échanges.

