Marchez, Courez contre le Cancer Salle du 1 000 Club Mourioux-Vieilleville, 4 novembre 2023, Mourioux-Vieilleville.

Mourioux-Vieilleville,Creuse

Au profit de la ligue contre le cancer, avec le soutien du Comité des fêtes de Mourioux-Vieilleville.

Randonnée et trail, circuits d’environ 9 km, départs à 13h 30, ravitaillements à l’arrivée.

Atelier de sensibilisation à l’autopalpation et au bien-être.

Participation : 5 €uros minimum, 1 €uros reçu : 1 reversé..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Salle du 1 000 Club

Mourioux-Vieilleville 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In aid of the Ligue contre le cancer, with the support of the Comité des fêtes de Mourioux-Vieilleville.

Hike and trail, 9 km circuits, departing at 1:30 p.m., refreshments at the finish.

Workshop to raise awareness of self-palpation and well-being.

Participation: 5 ?uros minimum, 1 ?uros received : 1 donated.

A beneficio de la Liga contra el Cáncer, con el apoyo del Comité de Fiestas de Mourioux-Vieilleville.

Caminata y trail, circuitos de unos 9 km, salida a las 13.30 h, refrigerio a la llegada.

Taller de sensibilización a la autopalpación y al bienestar.

Participación: 5 ?uros mínimo, 1 ?uros recibido : 1 donado.

Zugunsten der Krebsliga, mit Unterstützung des Festkomitees von Mourioux-Vieilleville.

Wanderung und Trail, Rundkurse von ca. 9 km, Start um 13.30 Uhr, Verpflegung am Ziel.

Workshop zur Sensibilisierung für die Selbstanwendung und das Wohlbefinden.

Teilnahme: mindestens 5 ?uros, 1 ?uros erhalten: 1 gespendet.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse