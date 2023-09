Philippe Jay-« Tuft cells : Sentinels and immune effectors in the intestinal mucosa ” Salle Druet Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Philippe Jay-« Tuft cells : Sentinels and immune effectors in the intestinal mucosa ” Salle Druet Toulouse, 23 octobre 2023, Toulouse. Philippe Jay-« Tuft cells : Sentinels and immune effectors in the intestinal mucosa ” Lundi 23 octobre, 10h30 Salle Druet Le Dr Philippe Jay, un des rapporteurs de la thèse de Simon Guignard, fera un séminaire le matin du 23 Octobre (à 10h30) en Druet. Philippe Jay est DR INSERM à l’IGF (Institut de Génomique Fonctionnelle) à Montpellier. Il dirige une équipe dont le thème est « Auto-renouvellement et différenciation des epithelia ». Il a un focus sur les cellules TUFTS. Il a décrit le premier marqueur moléculaire de ces cellules, la description du lignage impliqué dans leur différentiation et la caractérisation de leur rôle dans l’immunité Th2 anti-parasitaire… entre autre ! Salle Druet 105 Avenue de Casselardit | 31300 Toulouse Toulouse 31300 Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

