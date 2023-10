MARCHE de NOEL à Ormes Salles Rabelais et Dotremont Salle DOTREMONT complexe sportif 45140 ORMES Ormes Catégories d’Évènement: Loiret

Ormes MARCHE de NOEL à Ormes Salles Rabelais et Dotremont Salle DOTREMONT complexe sportif 45140 ORMES Ormes, 18 novembre 2023, Ormes. MARCHE de NOEL à Ormes Salles Rabelais et Dotremont 18 et 19 novembre Salle DOTREMONT complexe sportif 45140 ORMES Entrée Libre Marché de Noël à Ormes, organisé par l’Association PLADO, samedi 18 novembre de 14h à 21 h et dimanche 19 novembre de 10h à 18h. Salles Rabelais et Dotremont. Nombreux stands d’artisanat, producteurs locaux, bijoux fantaisie, décorations de Noël… Salle DOTREMONT complexe sportif 45140 ORMES Chemin des plantes 45140 ORMES Ormes 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.30.93.98.34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:00:00+01:00

MARCHE DE NOEL – EXPOSANTS CREATEURS – ARTISANAT – BIJOUX FANTAISIE- RESTAURATION RAPIDE – SAMEDI 18/11 – DIMANCHE 19/11 gratuit

