Exposition au fil du temps Salle Dominique Cornette – Avenue Louis romon Salomé

Salomé Exposition au fil du temps Salle Dominique Cornette – Avenue Louis romon Salomé, 20 janvier 2024, Salomé. Exposition au fil du temps 20 et 21 janvier 2024 Salle Dominique Cornette – Avenue Louis romon L’association des philatélistes, cartophiles de Salomé et des environs organise le 20 et 21 Janvier 2024 une exposition en hommage à leur ancien président, Monsieur Maurice Macron.

Cette exposition s’installera en salle Cornette, avenue Louis Romon de 10h à 17h, avec la participation des élèves de l’école La Buissonnière Pierre Mendes France Salle Dominique Cornette – Avenue Louis romon Avenue louis romon salomé Salomé 59496 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

