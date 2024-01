Pièce théâtre Salle Dolia Montaigu-Vendée, samedi 9 mars 2024.

Pièce théâtre La troupe Amis Parcours vous attend nombreux pour sa pièce de théâtre « l’Affaire Donovan Mac Phee », qu’ils joueront dans différentes salles de Montaigu-Vendée en février et mars 2024. 9 et 10 mars Salle Dolia Tarif plein 9€, réduit 7€ et gratuit -10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T20:30:00+01:00 – 2024-03-09T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T17:00:00+01:00

Salle Dolia Allée des Cressonnières Saint-Georges-de-Montaigu, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Saint-Georges-de-Montaigu Vendée Pays de la Loire 02 51 48 94 94

AMIS PARCOURS THEATRE MONTAIGU VENDEE

Amis Parcours 2024