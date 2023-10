Conférence Université Permanente – Novembre 2023 Salle Dolia Montaigu-Vendée, 14 novembre 2023, Montaigu-Vendée.

Conférence Université Permanente – Novembre 2023 Mardi 14 novembre, 14h30 Salle Dolia 6 € par conférence

L’Université Permanente propose une conférence accessible à tous, sans condition d’âge ni de diplôme, le mardi 14 novembre 2023 à 14h30 à la salle Dolia à Montaigu-Vendée (Saint-Georges-de-Montaigu).

Au programme de cette conférence animée par Martial Chabanel : « L’hydrogène à l’origine de l’univers et peut-être avenir de l’Humanité «

Salle Dolia Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu-Vendée 85600 Saint-Georges-de-Montaigu Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 35 44 71 74 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 04 14 74 81 »}, {« type »: « email », « value »: « up.terresdemontaigu@univ-nantes.fr »}]

2023-11-14T14:30:00+01:00 – 2023-11-14T16:30:00+01:00

Université Permanente- Nantes Université Terres de Montaigu