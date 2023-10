Conférence « L’hydrogène à l’origine de l’Univers et peut-être avenir de l’Humanité » – Novembre 2023 Salle Dolia Montaigu-Vendée, 14 novembre 2023, Montaigu-Vendée.

Conférence « L’hydrogène à l’origine de l’Univers et peut-être avenir de l’Humanité » – Novembre 2023 Mardi 14 novembre, 14h30 Salle Dolia 6 €

L’Université Permanente est un service universitaire unique en France. Elle a pour missions de diffuser les connaissances et de développer les échanges et liens sociaux. Elle propose de nombreux cours et conférences accessibles à tous, sans condition d’âge ni de diplôme.

Pour y assister, deux solutions :

– La carte d’adhésion annuelle (25 €) qui permet d’assister gratuitement aux conférences, de participer aux autres activités proposées par l’Antenne telles que sorties culturelles, etc.

– Sans adhésion, le public non-étudiant peux assister aux conférences dans la limite des places disponibles (6 €)

Deux permanences ont lieu pour les adhésions les 12 septembre de 14h30 à 17h et 16 septembre de 10h à 12h30, Salle des Fêtes, Place de l’Hôtel de Ville, à Montaigu-Vendée (Montaigu).

Plus d’informations au 06 35 44 71 74 / 06 04 14 74 81 ou sur up.univ-nantes.fr/up-en-region/antenne-terres-de-montaigu

Salle Dolia Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu-Vendée 85600 Saint-Georges-de-Montaigu Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 35 44 71 74 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 04 14 74 81 »}, {« type »: « link », « value »: « http://up.univ-nantes.fr/up-en-region/antenne-terres-de-montaigu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T14:30:00+01:00 – 2023-11-14T16:30:00+01:00