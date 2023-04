Gala de danse Salle Dolia Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Gala de danse Salle Dolia, 18 juin 2023, Montaigu-Vendée. Gala de danse Dimanche 18 juin, 15h00 Salle Dolia sur inscription K’DANSE la Boissière de Montaigu présente son gala « Au pied de la lettre » le dimanche 18 juin 2023, 15h / salle Dolia / St Georges de Montaigu

Tarifs : adultes : 9€, enfants : 6,50€

Ouverture de la billeterie à partir du mercredi 17 mai

Réservations : office de tourisme Terres de Montaigu 67 Rue Georges Clemenceau, Montaigu-Vendée / 02.51.06.39.17 / billetterie@terresdemontaigu.fr Salle Dolia Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu-Vendée 85600 Saint-Georges-de-Montaigu Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie@terresdemontaigu.fr »}] [{« link »: « mailto:billetterie@terresdemontaigu.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

