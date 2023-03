Conférence : L’Accident Vasculaire Cérébral Salle Dolia Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Conférence : L’Accident Vasculaire Cérébral Salle Dolia, 21 mars 2023, Montaigu-Vendée. Conférence : L’Accident Vasculaire Cérébral Mardi 21 mars, 19h00 Salle Dolia Ouvert à tous – Gratuit Une conférence qui a pour objectif d’informer sur les signes d’alerte pour mieux prendre en charge les personnes victimes d’AVC.

Accueil dès 18h45. Salle Dolia Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu-Vendée 85600 Saint-Georges-de-Montaigu Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0685637991 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T19:00:00+01:00 – 2023-03-21T21:00:00+01:00

Filière AVC du CHD Association France AVC 44-85

