L'Université Permanente propose cette conférence accessible à tous, sans condition d'âge ni de diplôme. Mardi 10 janvier à 14h30.Salle Dolia à Montaigu-Vendée (Saint-Georges-de-Montaigu)

L'Université Permanente est un service universitaire unique en France. Elle a pour missions de diffuser les connaissances et de développer les échanges et liens sociaux. Elle propose de nombreux cours et conférences accessibles à tous, sans condition d'âge ni de diplôme.

Pour y assister, deux solutions : La carte d’adhésion annuelle (20 €) qui permet d’assister gratuitement aux conférences, de participer aux autres activités proposées par l’Antenne telles que sorties culturelles, etc.

Sans adhésion, le public non-étudiant peux assister aux conférences dans la limite des places disponibles (5 €) Conférence du 10 janvier 2023 : « Pologne : de si jolies (et tragiques) frontières » animée par Bernard LUGADET.

Plus d'informations auprès de M. Joël MOREAU ou sur up.univ-nantes.fr/up-en-region/antenne-terres-de-montaigu

2023-01-10T14:30:00+01:00

2023-01-10T16:00:00+01:00

