C’est tout droit… ou l’inverse Salle Dolia, 17 décembre 2022, Montaigu-Vendée.

12 € ou 5 € pour -10 ans

La Compagnie Tel’Man présente une pièce de Alice Pol les samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022 à Dolia, Saint-Georges-de-Montaigu.

Salle Dolia Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE Saint-Georges-de-Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire

C’est une « comédie ferroviaire », la rencontre improbable entre deux personnages que tout oppose.. Thomas et Violette, dans un compartiment de train. Lui est contrôleur des impôts, assez austère et prévisible, elle est fantasque et sans filtre, toute de rose vêtue !

Mais dans un train, en tête à tête avec un inconnu pendant quelques heures, tout est possible ! Surtout avec Violette qui adore les proverbes et qui aime répéter à qui veut bien l’entendre que « les histoires d’amour c’est comme les tire-fesses, il ne faut jamais trop s’appuyer dessus sinon, on se casse la gueule !»



