REMY – REMY 1ERE PARTIE SALLE DIFF’ART Parthenay, samedi 23 mars 2024.

Rémy est aujourd’hui considéré comme l’une des plus grandes révélations du rap français, connu grâce à ses textes sincères et son univers unique. Une performance remarquable lors du Planète Rap d’Hornet la Frappe, le propulse sur le devant de la scène. En 2018, il sort son premier album « C’est Rémy », un projet autobiographique et rapidement certifié disque d’or en quelques mois. Depuis, il multiplie les apparitions autant pour des projets personnels que pour des collaborations avec notamment Leto, Medine ou encore Oxmo Puccino. Cette année, Rémy revient avec un quatrième album « Camus », composé de 19 morceaux percutants.Il sera en concert le 23 mars 2024 à la Salle Diff’art.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DIFF’ART 15 RUE SALVADOR ALLENDE 79200 Parthenay 79