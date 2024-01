DATCHA MANDALA THE TWIN SOULS SALLE DIFF’ART Parthenay, samedi 16 mars 2024.

Une soirée électrique et 100% rock à la Salle Diff’art !Power trio influencé principalement par les groupes de rock anglo-saxons, Dätcha Mandala est réputé pour ses concerts à l’énergie époustouflante et sa générosité sur scène. Le trio embarque en quelques minutes le public dans son univers fait de compositions originales aussi puissantes que variées. Il figure aujourd’hui au rang des groupes incontournables de la scène rock indépendante nationale et internationale.Depuis 5 ans, The Twin Souls (Martin et Guilhem Marcos) forgent leur réputation en parcourant les routes de France, de salles en Festivals, mais également celles de l’Espagne avec une première tournée de 10 concerts dans la péninsule en 2023. 5 années riches d’expériences et de rencontres auxquelles ils souhaitent rendre hommage à travers la sortie de 4 titres inédits en parallèle de l’écriture de la prochaine étape : leur 1er album !Jusqu’ici la force des Dynamite Shakers résidait principalement dans leurs prestations scéniques, ô combien brûlantes. Don’t Be Boring, leur premier vrai album change la donne. L’objectif fixé avant son enregistrement était de « retrouver l’âme des sessions Sun Records, millésime 1955 », ce mélange d’énergie et de simplicité qui va droit au but. Un objectifpleinement atteint.Depuis leurs débuts en mars 2019, ces quatre esthètes, héritiers directs des flamboyants Dogs, ont alignés 360 concerts. D’abord autour de leur fief de Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, puis en Bretagne, avant de régaler le public parisien de leur élégante sauvagerie en ouverture des Fleshtones à Petit Bain en novembre 2021.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:30

SALLE DIFF’ART 15 RUE SALVADOR ALLENDE 79200 Parthenay 79