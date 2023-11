Conférence : dévernissage de l’exposition « Les Hommes et les Matières » Salle d’honneur de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port, 25 novembre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion du dévernissage de l’exposition « Les Hommes et les Matières » encore visible à la Galerie Fabrika, Philippe Soulier, biographe de l’anthropologue et archéologue André Leroi-Gourhan, et Hugues Jacquet, historien et sociologue, auteur entre autre de l’ouvrage « L’intelligence de la main », nous feront l’honneur d’animer la dernière conférence de l’année de l’Université Populaire du Pays Basque..

2023-11-25

Salle d’honneur de la mairie

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the opening of the « Les Hommes et les Matières » exhibition, still on view at Galerie Fabrika, Philippe Soulier, biographer of anthropologist and archaeologist André Leroi-Gourhan, and Hugues Jacquet, historian and sociologist, author of the book « L’intelligence de la main » (The intelligence of the hand), will do us the honor of hosting the last conference of the year for the Université Populaire du Pays Basque.

Con motivo de la inauguración de la exposición « Les Hommes et les Matières », que sigue abierta en la Galería Fabrika, Philippe Soulier, biógrafo del antropólogo y arqueólogo André Leroi-Gourhan, y Hugues Jacquet, historiador y sociólogo, autor del libro « L’intelligence de la main » (La inteligencia de la mano), pronunciarán la última conferencia del año en la Universidad Popular del País Vasco.

Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung « Les Hommes et les Matières », die noch in der Galerie Fabrika zu sehen ist, beehren uns Philippe Soulier, Biograf des Anthropologen und Archäologen André Leroi-Gourhan, und Hugues Jacquet, Historiker und Soziologe, Autor u. a. des Buches « L’intelligence de la main », mit der Moderation des letzten Vortrags der Volkshochschule des Baskenlandes in diesem Jahr.

