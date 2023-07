Chemin(s) de Compostelle au Pays Basque : conférence : De vin et de cidre, pratiques culinaires chez les pèlerins en Pays Basque Salle d’Honneur de la mairie Saint-Jean-Pied-de-Port, 11 octobre 2023, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Saint-Jean-Pied-de-Port,Pyrénées-Atlantiques

Conférence par Maritxu Etcheverry, historienne.

Le Pays Basque se trouve à la croisée des grandes voies jacquaires menant à Compostelle et prépare la traversée

des Pyrénées. Les chemins permettent notamment de découvrir 3 édifices et une portion de chemin inscrits au Patrimoine mondial . « chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle » au titre des Chemins de St Jacques de Compstelle.

Ces 4 composantes s’associent et participent au programme coordonné par l’Agence Française des Chemins de Compostelle -AFCC – des 25 ans de l’inscription par l’UNESCO des Chemins de Saint-Jacques au patrimoine mondial..

Salle d’Honneur de la mairie

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lecture by historian Maritxu Etcheverry.

The Basque Country lies at the crossroads of the major pilgrim routes to Compostela, and is preparing to cross the

the Pyrenees. The paths offer the chance to discover 3 buildings and a section of the route listed as a World Heritage Site. in addition, a portion of the route is listed as a World Heritage Site under the « chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle » heading.

These 4 components join forces and participate in the program coordinated by the Agence Française des Chemins de Compostelle -AFCC- to mark the 25th anniversary of the UNESCO inscription of the Chemins de Saint-Jacques on the World Heritage List.

Conferencia de Maritxu Etcheverry, historiadora.

El País Vasco se encuentra en la encrucijada de las grandes rutas de peregrinación a Compostela y se prepara para cruzar

los Pirineos. Estas rutas ofrecen la posibilidad de descubrir 3 edificios y un tramo de la ruta declarados Patrimonio de la Humanidad. se trata del « Camino de Santiago de Compostela ».

Estos 4 componentes han unido sus fuerzas y participan en el programa coordinado por la Agence Française des Chemins de Compostelle -AFCC- con motivo del 25 aniversario de la inscripción del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Vortrag von Maritxu Etcheverry, Historikerin.

Das Baskenland befindet sich an der Kreuzung der großen Jakobswege nach Santiago de Compostela und bereitet die Überquerung der

der Pyrenäen vor. Auf den Wegen können Sie insbesondere drei Bauwerke und einen Teil des Weges entdecken, die zum Weltkulturerbe gehören. der Jakobsweg von Compstelle ist Teil des Welterbes « Wege nach Santiago de Compostela ».

Diese vier Komponenten schließen sich zusammen und nehmen an dem von der Agence Française des Chemins de Compostelle -AFCC – koordinierten Programm zum 25-jährigen Jubiläum der Aufnahme der Jakobswege in das UNESCO-Weltkulturerbe teil.

