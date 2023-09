Contes avec Konsl’diz Salle d’exposition Saint-Didier-en-Velay, 24 novembre 2023, Saint-Didier-en-Velay.

Saint-Didier-en-Velay,Haute-Loire

Le conte est une langue passionnante, une parole, un langage. Le conte est un art. Il est traditionnel, populaire et oral. Il nous parle des temps anciens, et pourtant il est d’une modernité, d’une fraicheur !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Salle d’exposition

Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Storytelling is a fascinating language, a word, a language. Storytelling is an art. It is traditional, popular and oral. It speaks to us of ancient times, and yet it is so modern, so fresh!

Contar historias es un lenguaje fascinante, una palabra, un idioma. Contar cuentos es un arte. Es tradicional, popular y oral. Nos habla de tiempos antiguos, pero es moderno y fresco

Das Märchen ist eine spannende Sprache, ein Wort, eine Sprache. Das Märchen ist eine Kunst. Es ist traditionell, volkstümlich und mündlich. Es erzählt uns von alten Zeiten, und doch ist es modern und frisch!

