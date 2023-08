Ouverture de la salle d’exposition municipale Salle d’exposition municipale de Gardanne Gardanne Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gardanne Ouverture de la salle d’exposition municipale Salle d’exposition municipale de Gardanne Gardanne, 16 septembre 2023, Gardanne. Ouverture de la salle d’exposition municipale 16 et 17 septembre Salle d’exposition municipale de Gardanne Entrée libre sans réservation Exposition des tableaux de la donation Gueydan. Présentation des 16 tableaux légués à la ville de Gardanne par la Marquise de Gueydan.

Gratuit. 10 avenue de la Libération, 13120 Gardanne Salle d’exposition municipale de Gardanne 10 avenue de la Libération, 13120 Gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 51 79 00 http://www.ville-gardanne.fr Salle d’exposition municipale de la ville de Gardanne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

