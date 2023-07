Exposition maquettes et dioramas historique Salle d’exposition Maquettes Marquion Marquion Catégories d’Évènement: Marquion

Pas-de-Calais Exposition maquettes et dioramas historique Salle d’exposition Maquettes Marquion Marquion, 15 septembre 2023, Marquion. Exposition maquettes et dioramas historique 15 – 17 septembre Salle d’exposition Maquettes Marquion Entrée libre Venez découvrir l’histoire de France de la préhistoire au XX° siècle à travers des maquettes, figurines et dioramas. Salle d’exposition Maquettes Marquion 85 Route Nationale 62860 Marquion Marquion 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 21 94 63 16 Salle d’exposition dans une maison des années 1920, présentant des figurines et des modèles réduits dans des vitrines. Parkings à proximités Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

