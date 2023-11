EXPOSITION « MACHINES OPTIQUES, LA NAISSANCE DE L’IMAGE ANIMÉE » SALLE D’EXPOSITION L. DE VINCI Grenade, 9 novembre 2023, Grenade.

Grenade,Haute-Garonne

Phénakistiscopes & Praxinoscope, quésaco ?! Plusieurs images légèrement différentes tournent autour d’un axe, et votre œil voit l’image s’animer. C’est le principe de ces « machines optiques », qui permirent, à la fin XIXème siècle, les débuts de l’image animée..

2023-11-09 fin : 2023-12-21 . .

SALLE D’EXPOSITION L. DE VINCI

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



Phenakistiscopes & Praxinoscope, what’s that all about? Several slightly different images rotate around an axis, and your eye sees the image come to life. This is the principle behind these « optical machines », which in the late 19th century enabled the beginnings of the moving image.

Fenakistiscopios y Praxinoscopios, ¿de qué se trata? Varias imágenes ligeramente diferentes giran alrededor de un eje y su ojo ve cómo la imagen cobra vida. Este es el principio de estas « máquinas ópticas » que, a finales del siglo XIX, hicieron posible los inicios de la imagen en movimiento.

Phänakistiskope & Praxinoskope, was ist das?! Mehrere leicht unterschiedliche Bilder drehen sich um eine Achse und Ihr Auge sieht, wie sich das Bild bewegt. Das ist das Prinzip dieser « optischen Maschinen », die Ende des 19. Jahrhunderts die Anfänge des bewegten Bildes ermöglichten.

