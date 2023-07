Exposition de la maquette de train de bois de l’association Flotescale Salle d’exposition Flotescale Clamecy, 16 septembre 2023, Clamecy.

Exposition de la maquette de train de bois de l’association Flotescale 16 et 17 septembre Salle d’exposition Flotescale Entrée libre

L’association Flotescale présente sa maquette géante et proactive qui raconte l’histoire du flottage du bois de chauffe et de four tel qu’il a existé de 1547 à 1877 pour alimenter Paris avec les bûches du Morvan.

Une démonstration de fabrication artisanale de corde est proposée les après-midis.

Salle d’exposition Flotescale Rue Saint-Roch 58500 Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 27 50 70 https://www.clamecy.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Association Flotescale