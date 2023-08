La Saison de Ours Salle d’exposition du Pont du Coudray Clinchamps-sur-Orne Catégories d’Évènement: Calvados

Clinchamps-sur-Orne La Saison de Ours Salle d’exposition du Pont du Coudray Clinchamps-sur-Orne, 29 novembre 2023, Clinchamps-sur-Orne. La Saison de Ours Mercredi 29 novembre, 10h00, 17h00 Salle d’exposition du Pont du Coudray Compagnie Passeurs de Rêves Spectacle théâtral, poésie visuelle et sonore Un livre s’ouvre sur une histoire : une maison à l’orée de la forêt, un matin, au réveil.

De cette histoire s’échappe une fillette espiègle, personnage de papier. Elle part à l’aventure, au cœur de l’hiver, observer la nature qui sommeille : la vie au ralenti, une graine qui grandit, un nid qui se remplit. Elle rencontre aussi une famille d’ours au sortir de son abri. Le printemps approche et avec lui, tout se transforme… mise en scène, Aurélie Lecorps

Jeu, Pauline Madeline

Création scénographique, Amélie Delaunay et Johann Dewaele

Création sonore, musicale et lumière, Rivo Ralison

Costumes, Yolène Guais. Spectacle créé à la crèche et au Relais Petite Enfance d’Evrecy en novembre 2023, avec le soutien de la Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon Salle d’exposition du Pont du Coudray 18 route de la vallée de l’orne Clinchamps-sur-Orne 14320 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 14 99 01 41 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

