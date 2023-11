Duda Moares Salle d’exposition du Bois fleuri Lormont, 23 janvier 2024, Lormont.

Duda Moares 23 janvier – 16 mars 2024 Salle d’exposition du Bois fleuri Entrée gratuite

Sa peinture explore les frontières entre le figuratif et l’abstrait. Elle exprime l’idée de mouvement et de continuité à travers l’harmonie de grandes compositions végétales où les couleurs se font vecteur de liberté partagée. Vernissage le mardi 30 janvier à 18h.

Horaires d’ouverture de l’exposition :

Mardi de 15h à 19h, Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h (visites de groupe et scolaires uniquement sur rendez-vous), vendredi de 15h à 19h, samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Salle d’exposition du Bois fleuri Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 13 97 89 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@lormont.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T15:00:00+01:00 – 2024-01-23T19:00:00+01:00

2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00