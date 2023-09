Collection municipale, dernières acquisitions Salle d’exposition du Bois fleuri Lormont, 14 novembre 2023, Lormont.

Collection municipale, dernières acquisitions 14 novembre – 23 décembre Salle d’exposition du Bois fleuri Entrée gratuite

La municipalité a l’opportunité d’enrichir sa collection grâce aux dons d’oeuvres de cinq artistes en remerciement de l’accueil qui leur a été réservé : Jacques Bernard, Luc Detot, Claire Espanel, Barabara Schroeder, Julien Sirven.

Vernissage le mardi 14 novembre à 18h

Salle d'exposition du Bois fleuri Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

