Rakavi : Lormont / Fidji, terres de rugby Salle d’exposition du Bois fleuri Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Rakavi : Lormont / Fidji, terres de rugby Salle d’exposition du Bois fleuri Lormont, 2 septembre 2023, Lormont. Rakavi : Lormont / Fidji, terres de rugby 2 septembre – 28 octobre Salle d’exposition du Bois fleuri Entrée libre aux horaires de la salle d’exposition Lormont est une terre de rugby. Aux Fidji, le rugby est un sport national, voire une religion. Ce petit archipel du Pacifique, qui compte un peu moins d’un million d’habitants, a pris une place majeure sur la scène mondiale du rugby. L’exposition retrace l’histoire de la rencontre entre le rugby lormontais et le rugby fidjien.

Exposition réalisée par le Centre d’arts, en collaboration avec les Archives municipales et le Service Communication de la Ville de Lormont. Du 2 septembre au 28 octobre Mardi de 15h à 19h

Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

Jeudi visites guidées sur inscription

Vendredi de 15h à 19h

Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h Vernissage le 23 septembre à 18h30 dans le cadre de l’ouverture de la saison culturelle. Salle d’exposition du Bois fleuri Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 35 64 37 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T12:30:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:30:00+02:00 Exposition Rugby Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Salle d'exposition du Bois fleuri Adresse Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Salle d'exposition du Bois fleuri Lormont

Salle d'exposition du Bois fleuri Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/