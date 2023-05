Jeunes artistes Salle d’exposition du Bois fleuri, 6 juin 2023, Lormont.

Jeunes artistes 6 – 28 juin Salle d’exposition du Bois fleuri Entrée gratuite

Avec la participation des élèves des établissements scolaires lormontais, du parcours Faites des Bulles, des ateliers d’arts plastiques des TAP, de l’IME les Joualles ainsi que des ateliers enfants du Centre de loisirs et du Centre d’arts.

Vernissage des expositions le mardi 6 juin à 17h30

↓ Le programme 2023

Festival Tous en scène Jeunes artistes