La couleur comme langage Salle d’exposition du Bois fleuri, 2 mai 2023, Lormont.

La couleur comme langage 2 – 19 mai Salle d’exposition du Bois fleuri Entrée libre et gratuite

Comme tout interprète, les coloristes éclairent, soulignent, affirment, allègent ou densifient une œuvre qu’ils n’ont pas créée. Ils s’engagent à servir un dessin, mais aussi et surtout un scénario.

Cette exposition lève le voile sur le métier et l’univers des coloristes dont la pratique reste quasiment inconnue du grand public. Affiner son œil, s’exercer à devenir un lecteur sensible au langage de la couleur, voilà un bon moyen pour commencer à lui accorder la reconnaissance qui lui fait toujours défaut.

Vernissage le vendredi 05 mai, à 18h

Salle d’exposition du Bois fleuri Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@lormont.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 84 13 97 89 »}]

