Conférence dessinée Vendredi 18 novembre, 18h00 Salle d'exposition du Bois fleuri

Entrée gratuite

Dans le cadre de l’exposition Le bleu du ciel. handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel mi;pi;ii Salle d’exposition du Bois fleuri Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Michel Herreria (artiste) et Didier Vergnaud (écrivain et directeur des éditions le bleu du ciel) interfèrent avec des documents et des personnages dessinés sur un écran dans un échange ludique avec le public.

