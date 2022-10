Le bleu du ciel Salle d’exposition du Bois fleuri, 15 novembre 2022, Lormont.

Le bleu du ciel 15 novembre – 17 décembre Salle d’exposition du Bois fleuri

Entrée gratuite

EXPOSITION, conférence et concert autour des 30 ans de l’affiche littéraire et artistique des éditions Le bleu du ciel. Vernissage le mercredi 16 novembre à 18h. handicap moteur;handicap psychique;handicap intellectuel mi;pi;ii

Salle d’exposition du Bois fleuri Pôle culturel et sportif du Bois fleuri Rue Lavergne 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’exposition présente des affiches et des œuvres originales de différents artistes dont celles de Michel Herreria, fidèle collaborateur, depuis son origine, de ce dialogue créatif entre les écrivains et les plasticiens. Diffusées dans l’espace public de 1990 à 2020, ces affiches s’adressaient à tous et proposaient un accès direct à la lecture, sans barrières économiques ou culturelles.

Horaires d’ouverture

Mardis et vendredis de 15h à 19h,

mercredis de 10h à 12h30 et de 15h à 19h,

Jeudis visites de groupe et scolaires sur réservation de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.



Rid’oeil (détail) – Michel Herreria