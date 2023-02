WONDER ◆ Performance gratuite dans l’exposition de Françoise Pétrovitch Salle d’exposition des Quinconces Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

WONDER ◆ Performance gratuite dans l’exposition de Françoise Pétrovitch Salle d’exposition des Quinconces, 4 mars 2023, Le Mans. WONDER ◆ Performance gratuite dans l’exposition de Françoise Pétrovitch Samedi 4 mars, 17h00 Salle d’exposition des Quinconces Mylène Benoit, plasticienne et chorégraphe, artiste du Grand Ensemble, propose, avec la danseuse Lilou Robert et la chanteuse Myriam Djemour, une performance impromptue en écho à l’exposition de Françoise Petrovitch.

Cette proposition s’inspire librement de WONDER, solo créé pour et avec Lilou Robert en 2012, dans lequel la danseuse est “visitée” par d’autres corps. La danse y est une forme de transmutation et le corps – féminin – un lieu de mémoire et de projection d’images. A travers ce solo, comme dans sa dernière création, Archée, présentée aux Quinconces le 14 mars, Mylène Benoit interroge la pression du corps social sur le corps individuel et célèbre la puissance du corps féminin. GRATUIT Salle d’exposition des Quinconces 4 place des jacobins, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

