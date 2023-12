Renaître dans la guerre. Louhansk. Un musée déplacé Salle d’exposition de l’UNIGE Genève, 11 décembre 2023, Genève.

Renaître dans la guerre. Louhansk. Un musée déplacé 11 décembre 2023 – 19 janvier 2024 Salle d’exposition de l’UNIGE Gratuit

Au cœur de cette exposition se trouve le Musée régional d’histoire de Louhansk, à l’est de l’Ukraine, où fait rage depuis 2014 une guerre dévastatrice.

Déplacé à deux reprises, condamné à la perte de son emplacement physique ainsi que de ses collections, le musée a été perpétuellement réinventé. En dépit de son instabilité matérielle, il a perduré comme espace de mémoire et de réflexions tournées vers l’avenir.

Vous découvrirez ici cette histoire au travers des yeux et des voix des personnes qui l’ont façonnée, dans un contexte de guerre, ainsi que de celles qui s’adonnent désormais à lui offrir une seconde vie.

Salle d’exposition de l’UNIGE Boulevard Carl-Vogt 66 Genève 1200 Jonction Genève [{« type »: « email », « value »: « salle-exposition@unige.ch »}, {« type »: « link », « value »: « http://unige.ch/-/louhansk »}, {« type »: « phone », « value »: « +41223797717 »}]

