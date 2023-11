In Between Salle d’exposition de l’UNIGE Genève, 9 novembre 2023, Genève.

In Between est une proposition artistique de Julie Semoroz, fruit de deux ans de recherches au sein du Centre interfacultaire en sciences affectives et du Pôle de recherche national (PRN) Evolving Language. À l’intersection de la démarche artistique et de la recherche scientifique, l’artiste fonde sa réflexion sur les derniers travaux scientifiques en biologie, en neurosciences, en philosophie et en sciences sociales. Les œuvres présentées abordent et questionnent la façon dont les êtres humains font partie d’un écosystème et entrent en résonance avec lui.

Du 10 au 26 novembre 2023

Lundi-vendredi: 12h-14h et 16h-19h

Samedi et dimanche: 14h-18h

Salle d’exposition de l’UNIGE, 66 bd Carl-Vogt

Entrée libre

Programme des événements: http://unige.ch/-/inbetween

UNIGE