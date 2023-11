EXPOSITION « IMAGES NOMADES » D’ODILE MOTHE SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME Aspet, 2 décembre 2023, Aspet.

Aspet,Haute-Garonne

Odile Mothe nous invite à découvrir sa fascination pour les voyages à travers ses peintures et ses carnets..

2023-12-02 fin : 2024-01-30 . .

SALLE D’EXPOSITION DE L’OFFICE DE TOURISME

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie



Odile Mothe invites us to discover her fascination for travel through her paintings and notebooks.

Odile Mothe nos invita a descubrir su fascinación por los viajes a través de sus cuadros y cuadernos.

Odile Mothe lädt uns ein, ihre Faszination für das Reisen anhand ihrer Gemälde und Notizbücher zu entdecken.

