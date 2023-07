[Exposition de peinture] Frédéric Dumouchel Salle d’exposition de la Mairie Varengeville-sur-Mer, 7 juillet 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

Au détour d’une agréable balade à Varengeville-sur-Mer, n’hésitez pas à pousser les portes de la Mairie pour découvrir la belle exposition de peinture de l’artiste Frédéric Dumouchel..

Vendredi 2023-07-07 11:00:00 fin : 2023-07-16 19:00:00. .

Salle d’exposition de la Mairie

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



During a pleasant stroll through Varengeville-sur-Mer, don’t hesitate to push open the doors of the Town Hall to discover the beautiful painting exhibition by artist Frédéric Dumouchel.

Mientras da un agradable paseo por Varengeville-sur-Mer, no dude en empujar las puertas del Ayuntamiento para descubrir la hermosa exposición de pinturas del artista Frédéric Dumouchel.

Zögern Sie bei einem angenehmen Spaziergang in Varengeville-sur-Mer nicht, die Türen des Rathauses aufzustoßen, um die schöne Gemäldeausstellung des Künstlers Frédéric Dumouchel zu entdecken.

