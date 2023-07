Exposition « l’Âge d’Or' », de Bruno Rigal Salle d’exposition (à côté de l’Office d Limogne-en-Quercy, 15 juillet 2023, Limogne-en-Quercy.

Limogne-en-Quercy,Lot

Exposition des aquarelles et encre de chine de Bruno Rigal.

Vernissage le samedi 15 juillet à 18h..

2023-07-15 14:00:00 fin : 2023-07-28 12:00:00. EUR.

Salle d’exposition (à côté de l’Office d

Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie



Exhibition of watercolors and Indian ink by Bruno Rigal.

Opening on Saturday July 15 at 6pm.

Exposición de acuarelas y tinta china de Bruno Rigal.

Inauguración el sábado 15 de julio a las 18.00 h.

Ausstellung von Aquarellen und Tuschemalerei von Bruno Rigal.

Vernissage am Samstag, den 15. Juli um 18 Uhr.

