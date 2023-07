Exposition « Retrouver le fil » Salle d’exposition – 3 Rue de l’Horloge Charroux, 19 août 2023, Charroux.

Charroux,Allier

Exposition « Retrouver le fil » du sculpteur Laurent Lastra de Natias et de la peintre Christine Salmon..

2023-08-19 fin : 2023-08-25 . .

Salle d’exposition – 3 Rue de l’Horloge

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Retrouver le fil » exhibition by sculptor Laurent Lastra de Natias and painter Christine Salmon.

Exposición « Retrouver le fil » del escultor Laurent Lastra de Natias y la pintora Christine Salmon.

Ausstellung « Retrouver le fil » des Bildhauers Laurent Lastra de Natias und der Malerin Christine Salmon.

