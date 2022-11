Soirée annuelle des Compagnons du Bareuzai Salle Devosge, Dijon (21)

organisé par Les Compagnons du Bareuzai Salle Devosge, Dijon (21) 5, Rue Devosge Salle Devosge, 21000 Dijon, France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/compagnons-du-bareuzai/evenements/soiree-annuelle-les-4-saisons?fbclid=IwAR1tTC2FvDmVJt-yhaeE44oYafPuQp41eKPbsbYyTQaYF41ythU2Tmc3mLw »}, {« link »: « mailto:compagnons.bareuzai@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39056 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Nous vous attendons nombreux pour notre soirée annuelle qui aura lieu le samedi 26 novembre à la salle Devosge! Venez découvrir une création originale qui vous racontera à travers des danses, des musiques et des chants l’histoire de femmes et d’hommes partageant une passion commune et vivant au rythme des traditions dans un petit village bourguignons au fil des saisons. Après notre spectacle, vous serez conviés à déguster un fabuleux repas concocté par le traiteur Mitanchey. Puis, car on veut avant tout que vous passiez une soirée extraordinaire, un bal et une soirée dansante avec un groupe déjanté à découvrir est prévu! Alors, préparez vos chaussures pour danser! Pour vous inscrire, cliquez simplement sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/…/soiree-annuelle-les-4-saisons N’hésitez pas à nous contacter également par email : compagnons.bareuzai@gmail.com ou par téléphone au 07 81 18 21 01 A très vite! source : événement Soirée annuelle des Compagnons du Bareuzai publié sur AgendaTrad

