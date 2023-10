Conférence « Comprendre et réagir face aux émotions des enfants » Salle Desquesnes Villeneuve-d’Ascq, 14 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

De manière naturelle, les enfants nous laissent souvent démunis face à leur intolérance à la frustration, leur agitation, leurs réactions agressives ou leurs émotions débordantes.

Mardi 14 novembre 2023 à 18h30 (ouverture des portes à 18h15), salle Dequesnes, 46 rue Jean-Baptiste-Bonte, une conférence proposée par le service Petite enfance de la Ville et animée par Sophie Marie, de Parentplus, apportera des outils concrets et adaptés pour permettre aux parents et aux professionnels de réagir de manière efficace aux émotions des enfants et à leurs comportements parfois déstabilisants, tout en restant bienveillants et attentifs à leurs besoins.

Tous les parents et professionnels sont les bienvenus.

petiteenfance@villeneuvedascq.fr

03 20 43 50 50

Inscriptions : reservations.villeneuvedascq.fr

Salle Desquesnes 46 rue Jean-Baptiste Bonte 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00

