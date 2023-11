Fête des allumoirs Salle Desquesnes Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Fête des allumoirs Vendredi 10 novembre, 18h15 Salle Desquesnes Gratuit – Venez avec votre lampion et vos bougies Fête des allumoirs le vendredi 10 novembre 2023 à partir de 18h15 à la salle des Fêtes Alfred Dequesnes

Programme : 18h15 : 1er rassemblement à la salle des Fêtes Alfred Dequesnes

2ème rassemblement place Foch 19h30 : Arrivée à l'école La Fontaine (dégustation de soupe, chocolat, gâteaux et jus de fruits) Salle Desquesnes 46 rue Jean-Baptiste Bonte 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

