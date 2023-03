Villeneuve danse le printemps Salle Desquesnes Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve danse le printemps Salle Desquesnes, 18 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Villeneuve danse le printemps Samedi 18 mars, 14h00 Salle Desquesnes Entrée : 2€ pour les 12ans&+ / gratuit -12 ans L’association Danse la vie, en partenariat avec l’école de danse Odeya, présente un après midi spectacle de 14h à 18h à la salle Dequesnes 46 rue J-B. Bonte à Villeneuve d’Ascq

Les élèves de l’école de danse Odeya vont présenter des démonstrations de Danse de salon, Lindy Hop, Jazz roots, Latino, Moderne, Contemporain, Danse indienne…

L’ensemble des bénéfices est reversé à des oeuvres caritatives. En 2022, votre présence à Villeneuve danse le printemps a permis de reverser 200€ au Secours Populaire en aide d’urgence à l’Ukraine, et 67€ aux Restos du coeur Salle Desquesnes 46 rue Jean-Baptiste Bonte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/danse-la-vie/evenements/billets-spectateurs-villeneuve-danse-le-printemps-18-mars-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

