CHARLIE LA CHOCOLATERIE SALLE DESIRE VALETTE St Vallier, 17 février 2024, St Vallier.

Les ateliers du spectacle Backstage présentent Comédie musicale basée sur le roman pour enfants du même nom de 1964 de Roald Dahl, avec un livret de David Greig, une musique de Marc Shaiman et des paroles de Shaiman et Scott Wittman. Réalisée par Sam Mendes, la comédie musicale a été créée dans le West End au Theatre Royal Drury Lane en juin 2013, la production a battu le record de ventes hebdomadaires de billets à Londres. Charlie Bucket vit pauvrement dans une toute petite maison, la chose qu’il aime le plus est le chocolat. À cause de sa pauvreté, il ne peut toutefois recevoir qu’une tablette de chocolat par an, à l’occasion de son anniversaire. Il y a près de sa maison la plus grosse chocolaterie du monde, dont le propriétaire se nomme Willy Wonka, le plus important, le plus créatif et le plus inventif raffineur de chocolat au monde. À la surprise de tous, il décide d’autoriser à nouveau la visite de sa chocolaterie par le public, en organisant une loterie. Cinq tablettes de chocolat « Wonka » contenant des tickets d’or cachés sous l’emballage sont dispersées dans le monde. Les gagnants des quatre premiers tickets s’avèrent être : Augustus Gloop, un gros garçon rondouillet ; Veruca Salt, une enfant gâtée par ses parents ; Violette Beauregard, une petite fille ayant une obsession continuelle pour le chewing-gum ; Mike Teavee, un garçon passionné de télévision et de jeux vidéo. Par pur miracle, et à la dernière seconde, Charlie parvient à trouver le dernier ticket d’or. Grand-Papa Joe se lève alors de son lit, et tous deux partent pour la chocolaterie de Willy Wonka où les autres gagnants les rejoignent. Ils y découvriront ses merveilleuses réalisations, y compris certains prototypes aux effets secondaires étonnants. Willy Wonka révèle à ses invités que les mystérieux ouvriers sont des Oompas-Loompas qui se lancent régulièrement et massivement dans des couplets pour commenter la conduite des autres enfants et les conséquences de leurs actes.

Tarif : 15.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

SALLE DESIRE VALETTE av desire valette 26240 St Vallier