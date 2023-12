ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE CHABEUIL SALLE DESIRE VALETTE St Vallier, 11 février 2024, St Vallier.

C’est avec plaisir que nous retrouvons l’excellent orchestre symphonique de Chabeuil , toujours sous la baguette du chef charismatique Franck Métifiot et ses 70 musiciens professionnels ou amateurs .Ils reviennent cette année encore avec un nouveau programme qui allie grands thèmes classiques et musiques de films .Ne doutons pas une seconde qu’une fois encore , il vont vous faire rever ….Toujours un grand moment de partage et d’excellence..

Tarif : 14.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:30

SALLE DESIRE VALETTE av desire valette 26240 St Vallier