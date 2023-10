HK – DANSER ENCORE SALLE DESIRE VALETTE St Vallier, 3 novembre 2023, St Vallier.

HK – DANSER ENCORE SALLE DESIRE VALETTE a lieu à la date du 2023-11-03 à 20:30:00.

Tarif : 14 à 27.2 euros.

Danser EncoreDanser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos frontières ; une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser…Ensemble ! HK et ses ami·e·s vous invitent à les rejoindre partout en France en plein air ou en salle, sur la place publique ou en festival, en plein centre de nos villes ou au cœur de nos campagnes pour des concerts aux allures de bals populaires !Une ambiance très festive , un pur moment de bonheur à consommer sans modération..

Réservez votre billet ici

SALLE DESIRE VALETTE

av desire valette St Vallier 26240

