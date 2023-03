Atelier Musique Aidant/Aidé Salle des Violettes Sartilly-Baie-Bocage Catégories d’Évènement: Manche

Sartilly-Baie-Bocage

Atelier Musique Aidant/Aidé Salle des Violettes, 24 mars 2023, Sartilly-Baie-Bocage. Atelier Musique Aidant/Aidé Vendredi 24 mars, 14h00 Salle des Violettes GRATUIT SUR INSCRIPTION Le lien social, le partage, la rencontre, sont autant de besoins essentiels pour tous. Quand la maladie ou la dépendance s’installent, les contraintes quotidiennes prennent le pas, impactant parfois les projets de vie, modifiant les habitudes, bouleversant la relation aidant-aidé.

En partenariat avec « Musique Expérience » cet atelier sera animé par Mathieu Beaugeard, intervenant musique. Salle des Violettes 1 Résidence des Violettes 50530 SARTILLY Sartilly-Baie-Bocage 50530 Sartilly Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.68.21.35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@aidantbus.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T16:30:00+01:00

2023-03-24T14:00:00+01:00 – 2023-03-24T16:30:00+01:00 MUSIQUE CHANT

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Sartilly-Baie-Bocage Autres Lieu Salle des Violettes Adresse 1 Résidence des Violettes 50530 SARTILLY Ville Sartilly-Baie-Bocage Departement Manche Lieu Ville Salle des Violettes Sartilly-Baie-Bocage

Salle des Violettes Sartilly-Baie-Bocage Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sartilly-baie-bocage/

Atelier Musique Aidant/Aidé Salle des Violettes 2023-03-24 was last modified: by Atelier Musique Aidant/Aidé Salle des Violettes Salle des Violettes 24 mars 2023 Salle des Violettes Sartilly-Baie-Bocage Sartilly-Baie-Bocage

Sartilly-Baie-Bocage Manche